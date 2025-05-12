Радий Хабиров заявил о поддержке башкирского книгоиздательства.

Книгоиздательское дело в Башкирии получит поддержку. Об этом заявил Радий Хабиров.
В республике решение о перезагрузке инфраструктуры книгоиздания было принято несколько лет назад. радий Хабиров отметил, что в регионе усилилось внимание на то, какие произведения создают башкирские писатели, какие книги востребованы у жителей.
Кроме этого, в Башкирии сформировался новый подход к продвижению книг, расширению географии продаж, в том числе через маркетплейсы. Напомним, в Уфе на улице Ленина в прошлом году открылся флагманский магазин издательства «Китап», ставший туристическим и культурным центром столицы.
«Всё это дает хорошие результаты. Только за прошлый год Башкирское издательство “Китап” выпустило больше полумиллиона экземпляров книг — учебники, художественные произведения башкирских классиков и современников, детские книги для дошкольников и школьников. Литература издается на разных языках — башкирском, русском, татарском, английском и других.
Благодаря онлайн-торговле книги башкирского издательства стали доступнее и для наших жителей, и за пределами республики. По итогам 2024 года более 5 тысяч заказов оформили жители 81 региона — почти по всей стране. Наши книги уезжают в Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Армению и Грузию. Считаю это значимой победой нашей культуры.
А «Китап» мы и дальше обязательно будем поддерживать. Это крупнейшее региональное издательство России, наш главный партнер в важнейшем деле сохранения и развития башкирского языка, башкирской литературы и амбассадор нашей многонациональной культуры в стране и мире", — написал Радий Хабиров в своих соцсетях.