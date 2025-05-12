Радий Хабиров заявил о поддержке башкирского книгоиздательства.

Благодаря онлайн-торговле книги башкирского издательства стали доступнее и для наших жителей, и за пределами республики. По итогам 2024 года более 5 тысяч заказов оформили жители 81 региона — почти по всей стране. Наши книги уезжают в Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Армению и Грузию. Считаю это значимой победой нашей культуры.