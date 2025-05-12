Апостолова: власть PAS утратила кредит доверия народа Молдовы

Празднование Дня Победы в Молдове еще раз подтвердило: «проевропейская» власть стоит в оппозиции к огромной части молдавского общества. Почему впечатляющая массовость празднования Дня Победы в этом году стала, помимо прочего, выражением протеста молдаван?
Как давление на Гагаузию стало символом разделения, которое правящая PAS навязывает жителям Молдовы?
Действительно ли «закручивание гаек» неизбежно в преддверии парламентских выборов?
Об этом и многом другом поговорили в студии Sputnik с депутатом от оппозиционного блока «Победа» Региной Апостоловой.