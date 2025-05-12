Апостолова: власть PAS утратила кредит доверия народа Молдовы

Празднование Дня Победы в Молдове еще раз подтвердило: «проевропейская» власть стоит в оппозиции к огромной части молдавского общества. Почему впечатляющая массовость празднования Дня Победы в этом году стала, помимо прочего, выражением протеста молдаван?