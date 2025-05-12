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Апостолова: власть PAS утратила кредит доверия народа Молдовы

Гость студии Sputnik Молдова — депутат от оппозиционного блока «Победа» Регина Апостолова.

Источник: Sputnik.md

Празднование Дня Победы в Молдове еще раз подтвердило: «проевропейская» власть стоит в оппозиции к огромной части молдавского общества. Почему впечатляющая массовость празднования Дня Победы в этом году стала, помимо прочего, выражением протеста молдаван?

Как давление на Гагаузию стало символом разделения, которое правящая PAS навязывает жителям Молдовы?

Действительно ли «закручивание гаек» неизбежно в преддверии парламентских выборов?

Об этом и многом другом поговорили в студии Sputnik с депутатом от оппозиционного блока «Победа» Региной Апостоловой.