ANI: Индия и Пакистан рассмотрят отвод войск на границах

«Обсуждались вопросы, связанные с продолжением выполнения обязательств о том, что обе стороны не должны делать ни единого выстрела или инициировать какие-либо агрессивные и враждебные действия друг против друга. Также было решено, что обе стороны рассмотрят немедленные меры по обеспечению сокращения войск на границах и в передовых районах», — приводит агентство заявление индийской армии.