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ANI: Индия и Пакистан рассмотрят отвод войск на границах

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 мая. /ТАСС/. Индия и Пакистан рассмотрят возможность отвода войск от границ. Об этом сообщило агентство ANI после состоявшихся переговоров командующих военными операциями двух стран.

Источник: Reuters

«Обсуждались вопросы, связанные с продолжением выполнения обязательств о том, что обе стороны не должны делать ни единого выстрела или инициировать какие-либо агрессивные и враждебные действия друг против друга. Также было решено, что обе стороны рассмотрят немедленные меры по обеспечению сокращения войск на границах и в передовых районах», — приводит агентство заявление индийской армии.

Ранее стало известно, что Дели и Исламабад намерены продолжить переговоры в будущем. Следующая дата переговоров будет объявлена в ближайшее время.