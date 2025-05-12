Последние зарубежные новости за 12 мая 2025 года: свежие события текущего дня

Axios: в конгрессе требуют расследования подарка Трампу от Катара
Конгрессмен Ричи Торрес призвал начать расследование в отношении Трампа из-за сообщений о возможном получении в дар от Катара самолета Boeing 747−8 стоимостью $400 млн. Трамп назвал сделку «прозрачной» и заявил, что подарок предназначен Пентагону.
Guardian: Гренландия станет председателем Арктического совета
Гренландия, а не Дания, примет председательство в Арктическом совете, чтобы подчеркнуть перезагрузку отношений с Копенгагеном на фоне притязаний Трампа на остров. В течение двух лет Гренландия будет вести работу совета вместо Дании.
Sky News: Трамп встал на сторону Путина после ультиматума ЕС
После ультиматума европейских лидеров Трамп выразил поддержку Путину. Издание отмечает, что это может подорвать доверие к США как к партнеру Украины и вынудить Европу действовать самостоятельно.
WSJ: Apple рассматривает повышение цен из-за торговых пошлин
Apple планирует повысить цены на новые iPhone, чтобы компенсировать тарифы на китайские товары. Компания уже начала переносить часть производства в Индию, но выпуск флагманов по-прежнему сосредоточен в Китае.
Foreign Affairs: эпоха евро-американского альянса завершилась
Журнал Foreign Affairs сообщает о завершении традиционного альянса между США и Европой. Авторы считают, что Европе нужно взять будущее в свои руки и прекратить полагаться на поддержку Вашингтона, который стал непредсказуемым и враждебным.