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Последние зарубежные новости за 12 мая 2025 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 12 мая 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Axios: в конгрессе требуют расследования подарка Трампу от Катара

Источник: AP 2024

Конгрессмен Ричи Торрес призвал начать расследование в отношении Трампа из-за сообщений о возможном получении в дар от Катара самолета Boeing 747−8 стоимостью $400 млн. Трамп назвал сделку «прозрачной» и заявил, что подарок предназначен Пентагону.

Guardian: Гренландия станет председателем Арктического совета

Источник: Reuters

Гренландия, а не Дания, примет председательство в Арктическом совете, чтобы подчеркнуть перезагрузку отношений с Копенгагеном на фоне притязаний Трампа на остров. В течение двух лет Гренландия будет вести работу совета вместо Дании.

Sky News: Трамп встал на сторону Путина после ультиматума ЕС

Источник: РИА "Новости"

После ультиматума европейских лидеров Трамп выразил поддержку Путину. Издание отмечает, что это может подорвать доверие к США как к партнеру Украины и вынудить Европу действовать самостоятельно.

WSJ: Apple рассматривает повышение цен из-за торговых пошлин

Источник: Reuters

Apple планирует повысить цены на новые iPhone, чтобы компенсировать тарифы на китайские товары. Компания уже начала переносить часть производства в Индию, но выпуск флагманов по-прежнему сосредоточен в Китае.

Foreign Affairs: эпоха евро-американского альянса завершилась

Источник: Reuters

Журнал Foreign Affairs сообщает о завершении традиционного альянса между США и Европой. Авторы считают, что Европе нужно взять будущее в свои руки и прекратить полагаться на поддержку Вашингтона, который стал непредсказуемым и враждебным.