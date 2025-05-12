Моди: Пакистан вместо помощи в борьбе с терроризмом напал на Индию

Сегодня, 12 мая, Нарендра Моди сообщил, что удары по Пакистану в рамках операции «Синдур» приостановлены. По его словам, дальнейшие шаги Дели зависят от действий Исламабада. Конфликт обострился в ночь на 7 мая: индийская армия нанесла удары по объектам на территории Пакистана и контролируемой им части Кашмира. В ночь на 10 мая Пакистан объявил о начале крупномасштабной операции против Индии. Позднее в тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что Индия и Пакистан согласились на прекращение огня.