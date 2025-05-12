Зеленский хотел бы присутствия Трампа на переговорах в Стамбуле

«Я поддержал Дональда Трампа с идеей о полном и безусловном прекращении огня — достаточно продолжительном, чтобы дать основу дипломатии. И мы этого хотим, мы готовы обеспечить тишину со своей стороны. Я поддержал президента Трампа с идеей прямых переговоров с Путиным. Я открыто сказал, что готов к встрече. Я буду в Турции. И, конечно, мы все на Украине хотели бы, чтобы президент Трамп смог быть там с нами — на этой встрече в Турции. Это правильная идея», — написал он в Telegram-канале.