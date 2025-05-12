Эрдоган рассказал о переговорах с Путиным и Зеленским

Ранее Путин и Эрдоган провели телефонный разговор, в котором обсудили предложение России о прямых переговорах с Украиной в Стамбуле. Турецкий лидер поддержал российскую инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для переговоров в его стране, а также посодействовать в организации переговоров ради достижения устойчивого мира.