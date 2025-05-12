Макрон заявил, что призыв к России о перемирии действует до конца 12 мая

«Теперь мы все должны быть благоразумными. Либо Россия настроена серьезно и хочет мира, либо она несерьезна и нам нужно вводить больше санкций. Мы дали рамки. Все понятно», — сказал он (цитата по France Info).
Макрон добавил, что намерен 12 мая еще раз поговорить с европейскими коллегами и украинским президентом Владимиром Зеленским.
Глава французского МИДа Жан-Ноэль Барро, в свою очередь, призвал президента России Владимира Путина лично приехать на прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая. «Владимир Путин предложил прямой контакт с [президентом Украины] Владимиром Зеленским. Последний согласился, так что теперь Владимир Путин должен выполнить свою часть контракта. Он должен появиться в Стамбуле в четверг», — заявил министр (цитата по BFM TV).
10 мая лидеры Франции, Германии, Польши и Великобритании провели в Киеве переговоры, по итогам которых выпустили совместное с Зеленским заявление. В нем Россию призывают к «полному и безусловному прекращению огня не менее чем на 30 суток с понедельника, 12 мая». Отмечалось, что речь идет о всеобъемлющем перемирии — в воздухе, на море и на суше.
В случае отказа России пригрозили более серьезными санкциями в отношении ее банковского и энергетического секторов. Призыв поддержал и президент США Дональд Трамп, которому Макрон позвонил в ходе заседания, писала Politico. Американский президент также допустил, что прилетит на встречу представителей Москвы и Киева, «если посчитает это полезным».
В Кремле заявили, что Москва настроена «на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования» на Украине, но с ней нельзя разговаривать «языком ультиматумов».
С 8 по 11 мая действовало объявленное Россией перемирие, к которому она призывала присоединиться и Киев. Зеленский отверг инициативу, предложив взамен 30-дневное прекращение огня. В Москве отметили, что в целом поддерживают такую идею, но есть «нюансы», препятствующие этому, в частности вопрос, каким образом длительное перемирие использует Украина. В МИДе отмечали неоднократные нарушения перемирий со стороны Киева. В Кремле подчеркнули, что в случае прекращения огня США и Европа должны остановить поставки оружия Украине.
Выступая перед журналистами после окончания перемирия в ночь на 11 мая, Путин заявил о готовности Москвы возобновить прямые переговоры с Киевом без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Москва отправит делегацию в Стамбул, но не уточнил, кто в нее войдет.
Зеленский пообещал, что будет ждать там Путина «лично». При этом в Киеве настаивают на прекращении огня для старта переговоров, хотя Axios писал, что украинский президент приедет в Стамбул и без этой договоренности.