Макрон заявил, что призыв к России о перемирии действует до конца 12 мая

10 мая лидеры Франции, Германии, Польши и Великобритании провели в Киеве переговоры, по итогам которых выпустили совместное с Зеленским заявление. В нем Россию призывают к «полному и безусловному прекращению огня не менее чем на 30 суток с понедельника, 12 мая». Отмечалось, что речь идет о всеобъемлющем перемирии — в воздухе, на море и на суше.