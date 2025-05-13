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Петрин: Возвращаемся к теме устройства инженерных сетей для Петровской набережной

Мэр Воронежа Сергей Петрин анонсировал продолжение работ по обустройству инженерных сетей на Петровской набережной.

По его словам, ранее планировалось, что движение на набережной будет закрыто на 4 дня. За это время специалисты «РВК-Воронеж» должны были выполнить все подготовительные мероприятия перед началом основных работ.

В ходе встречи мэра с представителями подрядной организации был принят ряд решений — уже не технических, а организационных — для минимизации неудобств. Второй этап обустройства инженерных коммуникаций будет разбит на несколько этапов.

Так, уже ночью будет закрыт проезд по улице Софьи Перовской — от улицы Чернышевского до улицы Декабристов. Связь центральной части города с Чернавским мостом сохранится через улицы Пятницкого и Чернышевского. Ограничение будет действовать до конца дня 11 июня. Об изменениях, связанных с выполнением работ, поступит дополнительная информация.

Без обустройства сетей реализация проекта благоустройства набережной будет невозможна. И подрядчики делают все необходимое, чтобы сократить сроки выполнения работ. Как отметил мэр, в дальнейшем закрытие движения уже не понадобится, поскольку оставшаяся половина сетей, проходящих вдоль второй и третьей очередей благоустройства, выведена с проезжей части на грунт.