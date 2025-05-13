Петрин: Возвращаемся к теме устройства инженерных сетей для Петровской набережной

Так, уже ночью будет закрыт проезд по улице Софьи Перовской — от улицы Чернышевского до улицы Декабристов. Связь центральной части города с Чернавским мостом сохранится через улицы Пятницкого и Чернышевского. Ограничение будет действовать до конца дня 11 июня. Об изменениях, связанных с выполнением работ, поступит дополнительная информация.