Петрин: Возвращаемся к теме устройства инженерных сетей для Петровской набережной

По его словам, ранее планировалось, что движение на набережной будет закрыто на 4 дня. За это время специалисты «РВК-Воронеж» должны были выполнить все подготовительные мероприятия перед началом основных работ.
В ходе встречи мэра с представителями подрядной организации был принят ряд решений — уже не технических, а организационных — для минимизации неудобств. Второй этап обустройства инженерных коммуникаций будет разбит на несколько этапов.
Так, уже ночью будет закрыт проезд по улице Софьи Перовской — от улицы Чернышевского до улицы Декабристов. Связь центральной части города с Чернавским мостом сохранится через улицы Пятницкого и Чернышевского. Ограничение будет действовать до конца дня 11 июня. Об изменениях, связанных с выполнением работ, поступит дополнительная информация.
Без обустройства сетей реализация проекта благоустройства набережной будет невозможна. И подрядчики делают все необходимое, чтобы сократить сроки выполнения работ. Как отметил мэр, в дальнейшем закрытие движения уже не понадобится, поскольку оставшаяся половина сетей, проходящих вдоль второй и третьей очередей благоустройства, выведена с проезжей части на грунт.