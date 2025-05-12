Эрдоган призвал Зеленского не упускать возможность для переговоров

«Эрдоган заявил, что всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимые условия для начала мирных переговоров и что нельзя упускать представившуюся возможность», — указали в ведомстве.
Он назвал желание Москвы и Киева возобновить прямой диалог чрезвычайно важным, отметив, что Анкара готова оказать необходимую поддержку на каждом этапе этого процесса.
«Господин президент (Эрдоган. — Прим. ред.) заявил, что будет рад принять делегации России и Украины в Турции по случаю мирных переговоров», — добавили в канцелярии.
Предложение о прямых переговорах
Владимир Путин в ночь на 11 мая выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом.
Его поддержал глава Белого дома Дональд Трамп, призвав Украину немедленно согласиться на предложение России. По его словам, встреча представителей сторон конфликта как минимум определит, возможна ли сделка.
Владимир Зеленский тем не менее ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он требует, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня на 30 дней, и только тогда Киев сядет за стол переговоров.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, со своей стороны, обратила внимание на порядок действий, изложенный президентом России: сначала переговоры о первопричинах конфликта, а затем перемирие. Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, язык ультиматумов для Москвы неприемлем.