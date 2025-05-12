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Госсекретарь Совбеза Беларуси Вольфович оценил шансы на мир при возможных переговорах России и Украины в Стамбуле

Вольфович оценил шансы на мир в случае переговоров России и Украины в Стамбуле.

Источник: Комсомольская правда

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Вольфович оценил, как передает телеграм-канал «Время первого», шансы на мир при возможных переговорах России и Украины в Стамбуле. По его словам, шанс есть всегда.

— Россия говорит об этом, делает первые шаги. Намерена заключить серьезное соглашение. Надеемся, конечно, на здравомыслящее украинское руководство, — отметил Вольфович.

Подчеркнул госсекретарь Совбеза роль США, как и влияние Штатов на Украину и страны Европы. Вольфович добавил, конфликт в Украине — пламя, которое может захлестнуть всю Европу.

— Надеемся на мир, это сегодня самое дорогое и важное, что волнует людей, — констатировал он.

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