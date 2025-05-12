Глава евродипломатии Каллас: Россия должна доказать, что готова вести переговоры

Глава евродипломатии Кая Каллас подчеркнула, что для того, чтобы начались какие-либо мирные переговоры по Украине, необходимо прекращение огня. Кроме того, она призвала Москву перестать «играть в игры». С аналогичным призывом выступил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль, пригрозивший России санкциями, если та не согласится на перемирие.