Глава евродипломатии Каллас: Россия должна доказать, что готова вести переговоры

Глава евродипломатии Кая Каллас подчеркнула, что для того, чтобы начались какие-либо мирные переговоры по Украине, необходимо прекращение огня. Кроме того, она призвала Москву перестать «играть в игры». С аналогичным призывом выступил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль, пригрозивший России санкциями, если та не согласится на перемирие.
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в ответ на предложение президента России Владимира Путина о переговорах с Украиной выступила с ультиматумом Москве.
«Если не будет прекращения огня, то не может быть и переговоров под огнем», — цитирует ее слова France 24.
Каллас также обвинила Россию в «игре в игры».
«Чтобы захотеть мира, нужны двое. Чтобы захотеть войны, нужен только один. И мы видим, что Россия явно хочет войны», — добавила она.
Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль в свою очередь отметил, что президенту России Владимиру Путину необходимо рассмотреть возможность прекращения огня на Украине, прежде чем начинать переговоры в Турции.
«Было четко заявлено, что на начальном этапе будет перемирие. Украина к этому готова. Германия теперь ожидает, что Россия согласится на прекращение огня, а затем будет готова к переговорам», — сказал Вадефуль.
Он также заявил, что России «нужно действовать», в противном случае — последуют «дальнейшие санкции» как со стороны Евросоюза, так и от США.
«Язык ультиматумов неприемлем».
С Россией нельзя разговаривать языком ультиматумов, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя угрозы новых санкций со стороны Евросоюза.
«Язык ультиматумов для России неприемлем, он не подходит. С Россией нельзя разговаривать таким языком», — отметил он.
При этом Песков подчеркнул, что Москва настроена «на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования» на Украине.
Санкционные планы.
Призыв президента США Дональда Трампа к украинским властям «немедленно» согласиться на переговоры в Стамбуле сорвал планы Европы убедить Вашингтон в необходимости ввести санкции против Москвы, а также лишил Лондон повода ввести новые ограничения, пишет газета Guardian.
«Пост Дональда Трампа в социальной сети о том, что Украина должна немедленно начать мирные переговоры с Россией, отбросил назад и, возможно, поставил под угрозу тщательно продуманные планы Европы убедить США в необходимости ввести санкции против Москвы за отказ от предложения американского президента о 30-дневном прекращении огня», — пишет издание со ссылкой на неназванных европейских дипломатов.
По информации Guardian, британские власти должны были объявить о новых санкциях в понедельник, 12 мая. Но отчасти из-за «вмешательства» Трампа взяли паузу. Страны ЕС пока сохраняют планы принять новый пакет антироссийских санкций в конце мая, указывает газета.
Источники Guardian также подчеркивают, что у президента Украины Владимира Зеленского не было другого выбора, кроме как принять предложение Путина о прямых переговорах в Стамбуле.