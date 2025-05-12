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ООН приветствует инициативы по Украине

ООН, 12 мая. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций с воодушевлением восприняла инициативы по возможному прекращению огня на Украине и потенциальным прямым переговорам между Москвой и Киевом. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Источник: Reuters

«Мы все еще пытаемся получить больше деталей по поводу того, что может произойти, но я могу сказать, что мы, конечно, воодушевлены недавними инициативами, которые продвигают 30-дневное прекращение огня на Украине и потенциальные прямые переговоры между Российской Федерацией и Украиной», — подчеркнул он.

По словам Дюжаррика, ООН готова поддержать «любые значимые инициативы в этом направлении». На уточняющий вопрос, может ли генсек ООН Антониу Гутерриш, который находится в поездке в Европе, отправиться в Стамбул 15 мая, где может пройти встреча представителей РФ и Украины, он ответил: «Полагаю, генеральный секретарь занимается многими делами. Давайте посмотрим, что произойдет».