ООН приветствует инициативы по Украине

«Мы все еще пытаемся получить больше деталей по поводу того, что может произойти, но я могу сказать, что мы, конечно, воодушевлены недавними инициативами, которые продвигают 30-дневное прекращение огня на Украине и потенциальные прямые переговоры между Российской Федерацией и Украиной», — подчеркнул он.