Глава Дона пообещал поощрить подростка за спасение девушки от похитителя

10-летний Дима Русаков из Волгодонска совершил настоящий подвиг, спасая девушку от нападения. Его смелость уже стала примером для всей страны. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
Известно, что 10 мая во дворе неизвестный мужчина пытался силой затащить девушку в машину. Школьник, не раздумывая, бросился на помощь. Нападавший испугался и скрылся, но был быстро задержан полицией.
— Уверен, Дима — уже является примером гражданина «с большой буквы». Молодой человек учится в 11-й школе Волгодонска на «хорошо» и «отлично», активно участвует в различных конкурсах и олимпиадах, занимается спортом. Благодарю Дмитрия за проявленную храбрость, — поделился Юрий Слюсарь.
Глава Дона пообещал поощрить юного героя. Особую благодарность Юрий Слюсарь выразил родителям мальчика.