Фидан и Рубио обсудили возможные переговоры России и Украины в Стамбуле

На прошлой неделе российский президент Владимир Путин предложил возобновить в Стамбуле прямые переговоры России и Украины. Президент США Дональд Трамп приветствовал эту инициативу и призвал Киев «немедленно согласиться». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что власти готовы к организации переговоров, и призвал стороны не упустить «окно возможностей» по урегулированию.