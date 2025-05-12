Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Без условий: Зеленский вновь подтвердил свою готовность к переговорам с Путиным

Владимир Зеленский вновь сообщил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он написал в своих соцсетях. При этом экс-комик уже не стал упоминать 30-дневное перемирие в качестве предварительного условия.

Источник: Life.ru

«Разговаривал с [президентом Турции Реджепом Тайипом] Эрдоганом. Обсудили ключевые детали встречи в Турции, которая может помочь в окончании войны. Благодарен за поддержку и готовность на высшем уровне содействовать дипломатии», — отметил Зеленский.

Он также заявил о ключевой роли Европы в мирном процессе.

Во время телефонного разговора Эрдоган призвал Зеленского не упускать шанс для мирных переговоров. Он также выразил оптимизм относительно перспектив новых контактов между Россией и Украиной, надеясь на их результативность.