Президент Российской Федерации Владимир Путин положил конец эпохе гегемонии Запада. Об этом в интервью для египетского телеканала TEN TV заявила главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.
«Гегемония закончилась… Ее закончил Путин Владимир Владимирович», — сообщила она.
Симоньян подчеркнула, что один из подтверждений смены миропорядка на глобальной арене и конца эпохи западного доминирования стало присутствие на Параде Победы в Москве 9 мая большого количества зарубежных лидеров и представителей. Главред RT также подчеркнуло, что это говорит о нарастающей многополярности в мире, который уже не будет прежним.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении издания The Economist, что Владимир Путин расколол Запад, выступив с предложением о возобновлении прямых переговоров между Москвой и Киевом.