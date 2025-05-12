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Симоньян: Владимир Путин положил конец эпохе гегемонии Запада

Маргарита Симоньян заявила, что присутствие мировых лидеров на Параде Победы в Москве показало растущую многополярность на глобальной арене.

Источник: Комсомольская правда

Президент Российской Федерации Владимир Путин положил конец эпохе гегемонии Запада. Об этом в интервью для египетского телеканала TEN TV заявила главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

«Гегемония закончилась… Ее закончил Путин Владимир Владимирович», — сообщила она.

Симоньян подчеркнула, что один из подтверждений смены миропорядка на глобальной арене и конца эпохи западного доминирования стало присутствие на Параде Победы в Москве 9 мая большого количества зарубежных лидеров и представителей. Главред RT также подчеркнуло, что это говорит о нарастающей многополярности в мире, который уже не будет прежним.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении издания The Economist, что Владимир Путин расколол Запад, выступив с предложением о возобновлении прямых переговоров между Москвой и Киевом.