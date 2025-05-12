Симоньян подчеркнула, что один из подтверждений смены миропорядка на глобальной арене и конца эпохи западного доминирования стало присутствие на Параде Победы в Москве 9 мая большого количества зарубежных лидеров и представителей. Главред RT также подчеркнуло, что это говорит о нарастающей многополярности в мире, который уже не будет прежним.