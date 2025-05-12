Трамп обнулил стратегию Зеленского по принуждению Путина к миру

Президент США Дональд Трамп фактически разрушил выстроенную Владимиром Зеленским стратегию принуждения президента России Владимира Путина к миру. Об этом сообщает украинское интернет-издание Страна.ua.
«Накануне президент США Дональд Трамп… разрушил выстроенную Зеленским и лидерами Европы стратегию “принуждения Владимира Путина к миру”. Американский лидер призвал Зеленского “немедленно” согласиться на прямые переговоры с главой РФ», — говорится в публикации.
Издание также обратило внимание, что Трамп не упомянул о необходимости прекращения огня.
Ранее Дональд Трамп допустил визит в Стамбул на возможные переговоры между РФ и Украиной. Президент США предположил, что итоги российско-украинской встречи будут хорошими.