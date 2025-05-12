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Трамп обнулил стратегию Зеленского по принуждению Путина к миру

Издание Страна.ua также обратило внимание, что Трамп не упомянул о необходимости прекращения огня.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп фактически разрушил выстроенную Владимиром Зеленским стратегию принуждения президента России Владимира Путина к миру. Об этом сообщает украинское интернет-издание Страна.ua.

«Накануне президент США Дональд Трамп… разрушил выстроенную Зеленским и лидерами Европы стратегию “принуждения Владимира Путина к миру”. Американский лидер призвал Зеленского “немедленно” согласиться на прямые переговоры с главой РФ», — говорится в публикации.

Издание также обратило внимание, что Трамп не упомянул о необходимости прекращения огня.

Ранее Дональд Трамп допустил визит в Стамбул на возможные переговоры между РФ и Украиной. Президент США предположил, что итоги российско-украинской встречи будут хорошими.