Стала известна должность находящегося в Африке Суровикина

К слову, самого генерала узнать на фотографиях трудно — он изрядно похудел. До этого последние новости о Сергее Суровикине были в октябре прошлого года. Тогда стало известно, что генерал находится в Африке с особым поручением. Цель его миссии осталась засекреченной.