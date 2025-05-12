ООН поддержала инициативы по перемирию и переговорам РФ и Украины

Организация Объединенных Наций (ООН) с воодушевлением восприняла инициативы о прямых переговорах РФ и Украины и 30-дневном прекращении огня. Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик, передает агентство РИА Новости.
«Мы, конечно, воодушевлены недавними инициативами, направленными на 30-дневное прекращение огня на Украине и потенциальные прямые переговоры между Российской Федерацией и Украиной», — заявил он.
Напомним, 11 мая Владимир Путин предложил Украине провести встречу в Стамбуле 15 мая без предварительных условий. Российский лидер указал, что переговоры необходимы для поиска устойчивого решения конфликта.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что позиция Владимира Путина по Украине встретила понимание у зарубежных лидеров.