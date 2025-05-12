ООН поддержала инициативы по перемирию и переговорам РФ и Украины

Организация Объединенных Наций (ООН) с воодушевлением восприняла инициативы о прямых переговорах РФ и Украины и 30-дневном прекращении огня. Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик, передает агентство РИА Новости.