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Обострение конфликта Индии и Пакистана: подробности о текущей ситуации на 12 мая 2025 года

12 мая 2025 года премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о приостановке ударов по Пакистану в рамках операции «Синдур». Все подробности о конфликте читайте в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Премьер-министр Индии заявил о приостановке ударов по Пакистану

Нарендра Моди заявил, что Индия приостановила удары по Пакистану и будет действовать в соответствии с действиями соседней страны. Он также заявил, что вооруженные силы республики 7 мая ударили по Пакистану с целью уничтожить лагеря террористов.

Трамп заявил, что США остановили ядерный конфликт между Индией и Пакистаном

Трамп заявил, что Вашингтон предотвратил ядерный конфликт между Индией и Пакистаном. По его словам, вмешательство США помогло избежать масштабной войны с миллионами жертв, и он «очень гордится» таким результатом.

ANI: Индия и Пакистан рассмотрят отвод войск на границах

Индия и Пакистан рассмотрят возможность отвода войск от границы после переговоров командующих. Стороны обсудили меры по отказу от агрессии и договорились проработать шаги по сокращению военного присутствия в приграничных районах.

Индия и Пакистан — у ядерного обрыва?

Эксперт ИМЭМО заявил, что каждый кризис между Индией и Пакистаном после 1998 года развивается с ядерным фактором. Последнее обострение показало рост угрозы. Одна из причин — это использование Пакистаном обнародованной в 2015 году стратегии «сдерживания по всему спектру», с помощью которой тот стремится обезопасить себя от применения силы Индией.