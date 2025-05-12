Обострение конфликта Индии и Пакистана: подробности о текущей ситуации на 12 мая 2025 года

Премьер-министр Индии заявил о приостановке ударов по Пакистану
Нарендра Моди заявил, что Индия приостановила удары по Пакистану и будет действовать в соответствии с действиями соседней страны. Он также заявил, что вооруженные силы республики 7 мая ударили по Пакистану с целью уничтожить лагеря террористов.
Трамп заявил, что США остановили ядерный конфликт между Индией и Пакистаном
Трамп заявил, что Вашингтон предотвратил ядерный конфликт между Индией и Пакистаном. По его словам, вмешательство США помогло избежать масштабной войны с миллионами жертв, и он «очень гордится» таким результатом.
ANI: Индия и Пакистан рассмотрят отвод войск на границах
Индия и Пакистан рассмотрят возможность отвода войск от границы после переговоров командующих. Стороны обсудили меры по отказу от агрессии и договорились проработать шаги по сокращению военного присутствия в приграничных районах.
Индия и Пакистан — у ядерного обрыва?
Эксперт ИМЭМО заявил, что каждый кризис между Индией и Пакистаном после 1998 года развивается с ядерным фактором. Последнее обострение показало рост угрозы. Одна из причин — это использование Пакистаном обнародованной в 2015 году стратегии «сдерживания по всему спектру», с помощью которой тот стремится обезопасить себя от применения силы Индией.