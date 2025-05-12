Обострение конфликта Индии и Пакистана: подробности о текущей ситуации на 12 мая 2025 года

Эксперт ИМЭМО заявил, что каждый кризис между Индией и Пакистаном после 1998 года развивается с ядерным фактором. Последнее обострение показало рост угрозы. Одна из причин — это использование Пакистаном обнародованной в 2015 году стратегии «сдерживания по всему спектру», с помощью которой тот стремится обезопасить себя от применения силы Индией.