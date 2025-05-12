Посол Андреев: Польша остановила общую с РФ деятельность на границе

Деятельность России и Польши на границе Калининградской области сегодня не ведется, заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.
«Все обнулено, заморожено, ликвидировано. Ни о каких контактах речи не идет», — сказал он в эфире телепрограммы «Соловьев Live».
Андреев напомнил, что польские власти более двух лет назад запретили въезд в Польшу российских граждан с туристическими, культурными, научными, предпринимательскими целями. При этом поляки продолжают ездить в Калининград, так как Россия не закрывались от них, отметил он.
Варшава сделала все, чтобы создать максимальные преграды для «нормального человеческого общения» между жителями двух стран, подчеркнул дипломат.
Андреев также рассказал, что польские власти, решившие закрыть российское генконсульство в Кракове под предлогом якобы враждебных действий со стороны Москвы, так и не предоставили доказательств своих обвинений.