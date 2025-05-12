Совет ИКАО обвинил РФ в крушении самолета MH17 на Украине в 2014 году.

«Совет ИКАО признал, что действия Российской Федерации нарушили нормы международной гражданской авиации и привели к гибели 298 человек на борту рейса MH17. Совет также рассмотрит вопрос о компенсациях и ожидает, что Россия вступит в переговоры с Нидерландами и Австралией. Мы рассчитываем на активную поддержку Совета в этом процессе», — говорится на сайте правительства Нидерландов.