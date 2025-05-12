Трамп: США и Китай добились полной перезагрузки торговых отношений

Договоренности между США и Китаем по снижению тарифов не включают введенные ранее американской администрацией таможенные пошлины на все импортируемые машины, сталь, алюминий и потенциальные пошлины на фармпрепараты. Об этом сообщил журналистам президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.