Трамп: США и Китай добились полной перезагрузки торговых отношений

Договоренности между США и Китаем по снижению тарифов не включают введенные ранее американской администрацией таможенные пошлины на все импортируемые машины, сталь, алюминий и потенциальные пошлины на фармпрепараты. Об этом сообщил журналистам президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.
«Накануне нам удалось добиться полной перезагрузки отношений с КНР после продуктивных переговоров в Женеве. Обе стороны согласны уменьшить тарифы, введенные после 2 апреля, до 10% на 90 дней… “— также отметил президент США.
Напомним, Трамп 2 апреля текущего года объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран. России в этом перечне нет.
Ранее Дональд Трамп заявил о планах поговорить по телефону с Си Цзиньпином в конце недели. Лидер США назвал очень хорошими отношения Пекина и Вашингтона.