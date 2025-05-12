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Захарова рассказала, для чего Запад хочет 30-дневное перемирие

Российская сторона высказывается о причинах, по которым Запад настаивает на введении 30-дневного перемирия на Украине. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предполагает, что такой шаг направлен на предоставление Киеву времени для восстановления его военного потенциала.

Захарова объяснила, зачем Западу перемирие.

Российская сторона высказывается о причинах, по которым Запад настаивает на введении 30-дневного перемирия на Украине. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предполагает, что такой шаг направлен на предоставление Киеву времени для восстановления его военного потенциала.

«Сегодня те же страны добиваются 30-дневного перемирия, чтобы дать Киеву передышку для восстановления военного потенциала и продолжения противостояния с Россией», — сказала Захарова. Цитату приводит официальный сайт МИД РФ.

Захарова упомянула о признании бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, который в августе 2022 года открыто заявил о подготовке Киева к военным действиям сразу после парижского саммита. Также она отметила заявления бывших лидеров Германии и Франции о том, что Минские соглашения использовались как способ выиграть время для военной подготовки Украины.