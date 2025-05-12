Захарова упомянула о признании бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, который в августе 2022 года открыто заявил о подготовке Киева к военным действиям сразу после парижского саммита. Также она отметила заявления бывших лидеров Германии и Франции о том, что Минские соглашения использовались как способ выиграть время для военной подготовки Украины.