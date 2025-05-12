Глава Чечни Кадыров рассказал, что стал меньше улыбаться из-за спецоперации

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что стал меньше улыбаться после специальной военной операции (СВО), а также подчеркнул несколько изменений в своей внешности.
«Говорят, что я не смеюсь потому, что решили меня отправить в отставку. Конечно, смеяться не бывает настроения, когда идет спецоперация, на которую отправлено 11 тысяч наших парней», — процитировал его слова помощник лидера республики Умар Даудов.
По словам Кадырова, некоторые «существа» рассказывают, что у него в разные стороны торчат волосы, а голос и вовсе напоминает только что проснувшегося человека.
«С возрастом голос меняется, голова седеет, мне уже 48 лет. Считайте, что я поседел, повзрослел», — подчеркнул политик.
Как KP.RU писал ранее, во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным лидер Чеченской Республики рассказал ему о том, что все приказы в зоне СВО выполняются бойцами РФ с полной отдачей. Кадыров также поблагодарил Путина за то, что он нашел в своем плотном графике время для беседы с ним.