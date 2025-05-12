Глава Чечни Кадыров рассказал, что стал меньше улыбаться из-за спецоперации

Как KP.RU писал ранее, во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным лидер Чеченской Республики рассказал ему о том, что все приказы в зоне СВО выполняются бойцами РФ с полной отдачей. Кадыров также поблагодарил Путина за то, что он нашел в своем плотном графике время для беседы с ним.