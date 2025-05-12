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Захарова: Запад добивается перемирия для восстановления военной силы Киева

Мария Захарова заявила, что 30-дневное перемирие позволит Киеву восстановить военный потенциал для продолжения конфликта с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Запад добивается заключения 30-дневного перемирия в конфликте на Украине, чтобы дать возможность Киеву восстановить военный потенциал для продолжения боевых действий. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд заявляли еще в 2022 году, что Минские соглашения, направленные на урегулирование конфликта между Москвой и Киевом, никто с украинской стороны не планировал выполнять. Они были нужны для того, чтобы дать Украине время на подготовку к решению проблем силовым путем.

Захарова подчеркнула, что в подготовке к идущему конфликту с РФ Киеву также помогали Берлин и Париж, что может говорить о намерении повторить сценарий.

При этом представитель МИД РФ напомнила, что в 2019 году на встрече с президентом Владимиром Путиным глава киевского режима Владимир Зеленский также отказался утверждать документ, который был согласован сторонами заранее.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, что для достижения перемирия в зоне конфликта на Украине необходимы прямые переговоры между сторонами.