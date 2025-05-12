Захарова: Запад добивается перемирия для восстановления военной силы Киева

Дипломат напомнила, что экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд заявляли еще в 2022 году, что Минские соглашения, направленные на урегулирование конфликта между Москвой и Киевом, никто с украинской стороны не планировал выполнять. Они были нужны для того, чтобы дать Украине время на подготовку к решению проблем силовым путем.