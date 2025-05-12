EuObserver: ЕС может ввести санкции в отношении 149 судов, связанных с РФ

Европейский союз в рамках санкционных мер против России может ввести ограничения в отношении 149 судов, около 25 из них, предположительно, находятся в акваториях Балтийского или Северного морей, пишет EuObserver.
«Примерно 25 нефтяных танкеров против которых вскоре введут меры, в настоящий момент проходят по Балтийскому морю или Северному морю», — пишет издание, ссылаясь на предложение Еврокомиссии.
По данным СМИ, эти танкеры находятся в числе 149 судов, которые будут добавлены в 17-й пакет санкций против России, его планируется утвердить на заседании глав МИД стран Евросоюза 20 мая.
Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем возможность блокировки газопровода «Северный поток-2», если Москва не согласится на предложенное Западом 30-дневное прекращение огня в Украине.