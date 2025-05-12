Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин призвал Киев вернуться к прямым переговорам, прерванным в 2022 году. Глава государства предложил встречу делегаций в Стамбуле 15 мая. Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности организовать переговоры. Главарь киевского режима Владимир Зеленский ответил, что Украина согласится на это предложение только после того, как РФ пойдёт на 30-дневное перемирие. При этом позже он заявил о готовности встретиться с Путиным в Стамбуле, хотя об участии лидера РФ в переговорах на данном этапе не говорилось.