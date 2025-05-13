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Омбудсмен Татьяна Москалькова встретилась с Денисом Паслером в Екатеринбурге

Омбудсмен Татьяна Москалькова посетила Екатеринбург.

Источник: соцсети

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова встретилась с врио главы Свердловской области Денисом Паслером в Екатеринбурге. Об этом Татьяна Москалькова сообщила 12 мая в своем официальном telegram-канале.

В разговоре также поучаствовала уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

— Свердловская область — ведущий регион России с развитой экономикой, промышленным, научным потенциалом, — написала Татьяна Москалькова.

Она также отметила, что Денис Паслер в своей деятельности акцентировал внимание на важности сохранения человеческого капитала. Так, в бюджете на 2025 год было увеличено финансирование социальной сферы, здравоохранения, образования, культуры, дорожного строительства, ЖКХ и благоустройства.

Кроме того, участники встречи затронули вопросы помощи бойцам специальной военной операции и их семьям, а также договорились о дальнейшем сотрудничестве в этой сфере.