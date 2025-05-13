Омбудсмен Татьяна Москалькова встретилась с Денисом Паслером в Екатеринбурге

Она также отметила, что Денис Паслер в своей деятельности акцентировал внимание на важности сохранения человеческого капитала. Так, в бюджете на 2025 год было увеличено финансирование социальной сферы, здравоохранения, образования, культуры, дорожного строительства, ЖКХ и благоустройства.