Орбан заявил о провале стратегии Запада по разрушению России

По его словам, Западу не удалось достичь своих целей, несмотря на все приложенные усилия. Он подчеркнул, что западные страны потерпели поражение в конфликте на Украине, хотя никто не решается признать это официально.
«Российская экономика не рухнула, санкции не сработали, а Украина так и не вступила в НАТО», — заявил Орбан на мероприятии, которое транслировалось на его странице в соцсети X (бывш. Twitter).
Премьер-министр отметил, что США уже осознали необходимость смены подхода к противостоянию с РФ и перешли к переговорам, в то время как Евросоюз (ЕС) продолжает «тратить все ресурсы на недостижимую победу» и рискует остаться один на один с конфликтом.
Орбан также заявил, что за последние 15 лет ЕС упустил возможности для развития и оказался не готов к глобальным изменениям. Он призвал к выработке новой стратегии, укреплению роли национальных парламентов и появлению сильных европейских лидеров.
В этот же день Орбан заявил, что поспешный прием Украины в ЕС приведет к возникновению военного конфликта всех стран сообщества с Россией. Он отметил, что ранее объединение никогда не принимало в свой состав страны, которые находятся в состоянии военных действий.
18 апреля правительство Венгрии заявило, что вступление Украины в ЕС обернется проникновением украинской мафии в Европу. Уточнялось, что еще до начала конфликта Киев был одним из центров наркотрафика и организованной преступности в Восточной Европе.