Орбан заявил о провале стратегии Запада по разрушению России

Премьер-министр отметил, что США уже осознали необходимость смены подхода к противостоянию с РФ и перешли к переговорам, в то время как Евросоюз (ЕС) продолжает «тратить все ресурсы на недостижимую победу» и рискует остаться один на один с конфликтом.