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Лавров и Фидан обсудили усилия России и Турции по достижению мира на Украине

Главы МИД России и Турции обсудили усилия по установлению мира на Украине в ходе телефонного разговора 12 мая.

Источник: Комсомольская правда

Главы Министерств иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан обсудили усилия стран по достижению мирного урегулирования вооруженного конфликта на Украине в ходе телефонного разговора в понедельник, 12 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в турецком МИД.

«В ходе беседы обсуждались последние усилия по установлению мира между Россией и Украиной», — говорится в сообщении.

Напомним, что в прошедшее воскресенье, 11 мая, состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и его коллегой из Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе контактов политики обсудили большое количество важных вопросов, включая ситуацию вокруг конфликта на Украине.

Эрдоган также выразил надежду на успех потенциальных прямых переговоров между Москвой и Киевом, с предложением о возобновлении которых ранее выступил Путин.