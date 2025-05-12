Лавров и Фидан обсудили усилия России и Турции по достижению мира на Украине

Главы Министерств иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан обсудили усилия стран по достижению мирного урегулирования вооруженного конфликта на Украине в ходе телефонного разговора в понедельник, 12 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в турецком МИД.
«В ходе беседы обсуждались последние усилия по установлению мира между Россией и Украиной», — говорится в сообщении.
Напомним, что в прошедшее воскресенье, 11 мая, состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и его коллегой из Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе контактов политики обсудили большое количество важных вопросов, включая ситуацию вокруг конфликта на Украине.
Эрдоган также выразил надежду на успех потенциальных прямых переговоров между Москвой и Киевом, с предложением о возобновлении которых ранее выступил Путин.