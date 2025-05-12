Лавров и Фидан обсудили усилия России и Турции по достижению мира на Украине

Главы Министерств иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан обсудили усилия стран по достижению мирного урегулирования вооруженного конфликта на Украине в ходе телефонного разговора в понедельник, 12 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в турецком МИД.