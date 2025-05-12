Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила о документе, который в 2019 году уже нелегитимный глава Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Париже не стал утверждать.
«Парижский саммит 2019 года запомнился эпатажным переговорным ходом Зеленского, который неожиданно для всех отказался утверждать заранее согласованный в том числе Киевом итоговый документ, потребовав убрать из него положение о разведении сил вдоль всей линии соприкосновения», — подчеркнула она.
Комментирую журналистам информацию о том, что Путин и Зеленский в 2019 году якобы обсуждали продление Минских соглашений (2014−2015 годов), дипломат отметила, что киевский главарь настаивал на формулировке «о разведении только на трех участках». Хотя после не выполнил даже эти обязательства.
Как KP.RU писал ранее, любое мирное соглашение станет для главы киевского режима серьезным испытанием, так как он не знает, как управлять страной в условиях прекращения конфликта. Так считает экс-депутат Верховной Рады, первый секретарь Луганского обкома КПУ Спиридон Килинкаров.