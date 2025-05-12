Захарова напомнила про Парижский саммит 2019 года, где Зеленский отказал Путину в утверждении согласованного документа

Комментирую журналистам информацию о том, что Путин и Зеленский в 2019 году якобы обсуждали продление Минских соглашений (2014−2015 годов), дипломат отметила, что киевский главарь настаивал на формулировке «о разведении только на трех участках». Хотя после не выполнил даже эти обязательства.