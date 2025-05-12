Состоятся ли переговоры России и Украины в Стамбуле: главное на 12 мая

Трамп заявил, что рассматривает возможность прилететь в Стамбул на возможные переговоры России и Украины 15 мая. Президент США выразил надежду на участие президентов Путина и Зеленского. Он подчеркнул важность встречи, на которой настаивал, и выразил надежду на позитивный результат.