Состоятся ли переговоры России и Украины в Стамбуле: главное на 12 мая

Главным итогом мероприятий по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне стало предложение Путина Украине возобновить переговоры в Стамбуле 15 мая. Президент России заявил, что переговоры могут состояться без предварительных условий, а дальнейшие шаги зависят от Украины.
В Кремле назвали язык ультиматумов неприемлемым для России
Песков заявил, что язык ультиматумов в адрес России неприемлем. Москва, по его словам, настроена на поиск долгосрочного мирного урегулирования и готова к прямым переговорам в Стамбуле без предварительных условий.
Трамп допустил поездку в Стамбул, где могут пройти переговоры РФ и Украины
Трамп заявил, что рассматривает возможность прилететь в Стамбул на возможные переговоры России и Украины 15 мая. Президент США выразил надежду на участие президентов Путина и Зеленского. Он подчеркнул важность встречи, на которой настаивал, и выразил надежду на позитивный результат.
Эрдоган рассказал о переговорах с Путиным и Зеленским
Эрдоган сообщил, что 11 мая провел всеобъемлющие переговоры с Путиным по урегулированию конфликта на Украине, а 12 мая в разговоре с Зеленским призвал не упускать возможность мирных переговоров.
Макрон заявил, что призыв к России о перемирии действует до конца 12 мая
Макрон заявил, что призыв к России о 30-дневном полном перемирии действует до вечера 12 мая, после чего в случае отказа последуют новые санкции. Он подчеркнул, что ситуация требует серьезности и благоразумия.