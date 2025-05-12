Лавров обсудил с главой МИД Турции инициативу Москвы о переговорах с Киевом

На прошлой неделе Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры России и Украины, прерванные в 2022 году. Российский президент выступил за проведение встречи делегаций 15 мая в Стамбуле. Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к прямым переговорам. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие власти готовы к организации переговоров, и призвал не упустить возможность урегулировать конфликт.