Трамп допустил, что прилетит в Стамбул во время встречи делегаций РФ и Украины

«Если [бы] я чувствовал, что это важно для заключения сделки. Я сам настаивал на встрече. Они не могли договориться о встрече, потому что один говорил о прекращении огня, другой говорил, что прекращения огня не будет. Ходили туда-сюда. Я сказал: “Послушайте, на данный момент мы должны прекратить это. Просто идите на встречу”», — ответил Трамп на вопрос журналистов в Белом доме о том, присоединится ли он к переговорному процессу.