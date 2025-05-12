Республика Беларусь надеется на то, что возможные переговоры России и Украины, которые могут произойти в Стамбуле 15 мая, приведут к миру. Таким мнением поделился госсекретарь совета безопасности республики Александр Вольфович.
«Шанс (на мир) должен быть, и мы все надеемся на мир. Это самое дорогое и важное, что сегодня волнует людей. Россия говорит об этом, делает первые шаги и намерена заключить серьезное соглашение», — ответил спикер на вопрос телеканала «Первый информационный».
Вольфович уверен, что Киев уже доказал всему миру, что самостоятельно не решает ничего, и зависеть ответ Украины на потенциальных переговорах будет от решения европейских лидеров.
«Я думаю, американцы через европейских товарищей (подскажут). Потому что конфликт на Украине — это та искра, хотя, наверное, уже пламя, костер, который может захлестнуть всю Европу», — считает госсекретарь.
Как KP.RU писал ранее, главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным, однако все еще считает необходимым прекращение огня в зоне конфликта для начала общения.