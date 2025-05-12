Беларусь верит, что возможные переговоры в Стамбуле приведут РФ и Украину к миру

«Шанс (на мир) должен быть, и мы все надеемся на мир. Это самое дорогое и важное, что сегодня волнует людей. Россия говорит об этом, делает первые шаги и намерена заключить серьезное соглашение», — ответил спикер на вопрос телеканала «Первый информационный».