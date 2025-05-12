Россия даст ответ Польше на закрытие генконсульства РФ в Кракове по окончанию проведения межведомственных процедур. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. «Адекватный ответ на это будет дан. Когда? Когда будут проведены соответствующие межведомственные процедуры, которые обычно проходят», — сообщила дипломат в беседе с РИА Новости. Захарова также подчеркнула, что Варшава будет уведомлена об ответе российской стороны по окончанию необходимых процедур. При этом дипломат отметила, что подобные шаги Польши, пропитанные ненавистью и русофобией, разрушают двусторонние отношения стран. Ранее KP.RU сообщал о заявлении заместителя главы МИД РФ Александра Грушко, что Москва может закрыть консульства Польши в Калининграде или Иркутске в качестве ответных мер на действия Варшавы.