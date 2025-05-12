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Санду заявила, что ещё не готова принять верительные грамоты у посла РФ

Кишинёв сообщит, когда будет возможно выполнить процедуру.

Источник: Аргументы и факты

Президент Молдавии Майя Санду пока не собирается принимать верительные грамоты у нового посла России в Кишиневе Олега Озерова. Об этом она сообщила в интервью телеканалу TV-8.

По её словам, ранее несколько раз планировалась процедура вручения грамот, однако из-за «недружественных действий со стороны Кремля» этого так и не произошло.

«Когда это состоится — объявим», — сказала Санду в ответ на вопрос о возможной дате церемонии.

Ранее депутат Госдумы Алёна Аршинова заявила, что Молдавия при президенте Майе Санду стала территорией, где активно действуют украинские спецслужбы.