Захарова: Россия ответит на закрытие генконсульства в Кракове

«Адекватный ответ на эти неадекватные шаги последует вскоре. Ответ асимметричный на эти разрушающие двусторонние отношения шаги Варшавы, которые пропитаны русофобией и просто какой-то безумной ненавистью, причем уже не только к России, но и к своим собственным гражданам, потому что их же собственные граждане от этого и пострадают в первую очередь. Они не останутся без ответа, и адекватный ответ на это будет дан», — подчеркнула Захарова.