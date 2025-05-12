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Захарова: Россия ответит на закрытие генконсульства в Кракове

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Россия даст ответ на закрытие генконсульства в Кракове после проведения соответствующих межведомственных процедур и уведомит польскую сторону. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

«Адекватный ответ на эти неадекватные шаги последует вскоре. Ответ асимметричный на эти разрушающие двусторонние отношения шаги Варшавы, которые пропитаны русофобией и просто какой-то безумной ненавистью, причем уже не только к России, но и к своим собственным гражданам, потому что их же собственные граждане от этого и пострадают в первую очередь. Они не останутся без ответа, и адекватный ответ на это будет дан», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что будут проведены «соответствующие межведомственные процедуры». «Естественно, польская сторона будет уведомлена», — заключила дипломат.