Мерц решил больше не выносить на публичное обсуждение отправку ракет Taurus Киеву

Напомним, что ранее кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц заявил о возможной поставке ракет Taurus Киеву при согласии стран Евросоюза. Он подчёркивал, что передача дальнобойного оружия должна быть тщательно продумана как с технической, так и с политической сторон.