Мерц решил больше не выносить на публичное обсуждение отправку ракет Taurus Киеву

В министерстве обороны ФРГ отметили, что тема Taurus излишне раздута в общественных дебатах, а их эффективность, по мнению ведомства, сильно переоценена. Представитель Мерца также подтвердил, что отказ от открытых заявлений соответствует позиции нового канцлера.
Напомним, что ранее кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц заявил о возможной поставке ракет Taurus Киеву при согласии стран Евросоюза. Он подчёркивал, что передача дальнобойного оружия должна быть тщательно продумана как с технической, так и с политической сторон.