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Зеленский 12 мая трижды повторил, что готов к прямым переговорам с Путиным

Владимир Зеленский заявил, что поддержал президента США Дональда Трампа с инициативой прямых переговоров с Владимиром Путиным.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский сегодня, 12 мая, трижды публично повторил, что готов к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным.

«Я поддержал президента США Дональда Трампа с инициативой прямых переговоров с Путиным. Я открыто сказал, что готов к встрече, я буду в Турции», — цитирует сообщение Зеленского РИА Новости.

Позже, после переговоров с турецким лидером Реджепом Эрдоганом, Зеленский еще раз сказал, что готов к переговорам с президентом России, а в своем вечернем обращении к украинцам он в третий раз сказал о своей готовности к прямому диалогу.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп обнулил стратегию Владимира Зеленского по принуждению президента России Владимира Путина к миру.