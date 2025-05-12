Зеленский 12 мая трижды повторил, что готов к прямым переговорам с Путиным

Владимир Зеленский сегодня, 12 мая, трижды публично повторил, что готов к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным.
«Я поддержал президента США Дональда Трампа с инициативой прямых переговоров с Путиным. Я открыто сказал, что готов к встрече, я буду в Турции», — цитирует сообщение Зеленского РИА Новости.
Позже, после переговоров с турецким лидером Реджепом Эрдоганом, Зеленский еще раз сказал, что готов к переговорам с президентом России, а в своем вечернем обращении к украинцам он в третий раз сказал о своей готовности к прямому диалогу.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп обнулил стратегию Владимира Зеленского по принуждению президента России Владимира Путина к миру.