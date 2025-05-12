Euractiv: Правительство ФРГ больше не будет обсуждать поставки Taurus Украине

В материале иностранного СМИ отмечается, что правительству Германии больше не стоит привлекать особого внимания к подобным поставкам. А вот по словам сотрудника Министерства обороны ФРГ, Берлин все же продолжит поддерживать Киев. Однако говорить о том, что и в какой момент из вооружения направят им, больше не будут.