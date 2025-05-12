Euractiv: Правительство ФРГ больше не будет обсуждать поставки Taurus Украине

Власти ФРГ больше не будут публично обсуждать поставки крылатых ракет Taurus Вооруженным силам Украины (ВСУ). Эффект от этого вида военного оружия, по данным портала Euractiv, называют «полностью переоцененным».
В материале иностранного СМИ отмечается, что правительству Германии больше не стоит привлекать особого внимания к подобным поставкам. А вот по словам сотрудника Министерства обороны ФРГ, Берлин все же продолжит поддерживать Киев. Однако говорить о том, что и в какой момент из вооружения направят им, больше не будут.
Как KP.RU писал ранее, вступивший в должность канцлера Германии Фридрих Мерц намекнул, что в случае поставки крылатых ракет Taurus Украине не собирается сообщать об этом публично.