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Euractiv: Правительство ФРГ больше не будет обсуждать поставки Taurus Украине

По словам сотрудника Минобороны ФРГ, Берлин все же продолжит поддерживать Киев, но уже скрытно.

Источник: Комсомольская правда

Власти ФРГ больше не будут публично обсуждать поставки крылатых ракет Taurus Вооруженным силам Украины (ВСУ). Эффект от этого вида военного оружия, по данным портала Euractiv, называют «полностью переоцененным».

В материале иностранного СМИ отмечается, что правительству Германии больше не стоит привлекать особого внимания к подобным поставкам. А вот по словам сотрудника Министерства обороны ФРГ, Берлин все же продолжит поддерживать Киев. Однако говорить о том, что и в какой момент из вооружения направят им, больше не будут.

Как KP.RU писал ранее, вступивший в должность канцлера Германии Фридрих Мерц намекнул, что в случае поставки крылатых ракет Taurus Украине не собирается сообщать об этом публично.