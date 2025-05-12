Лавров и Фидан обсудили перспективы мирных переговоров по Украине в Стамбуле

Напомним, что ранее Владимир Путин предложил Киеву возобновить переговорный процесс, прерванный в 2022 году, и предложил Стамбул в качестве площадки для встречи делегаций. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность оказать содействие в организации этих переговоров. Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил о готовности к переговорам лишь при условии предварительного 30-дневного прекращения огня. Однако после «пинка» президента США Дональда Трампа Зеленский всё же выразил готовность к личной встрече с Путиным в Стамбуле, хотя участие российского лидера в возможных переговорах на данном этапе не подтверждено.