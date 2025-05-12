Журналист Фази указал на фейк в оправдывающем Макрона сообщении Парижа

В сообщении Елисейского дворца сказано что предмет, который Макрон попытался скрыть от репортеров, был обычной салфеткой. На одном из фото с подобным поясняющим текстом демонстрировалась эта салфетка крупным планом, а на втором — группа европейских лидеров (Макрон, премьер Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц) с подписью: «Это — европейское единство, призванное достичь мира».