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Журналист Фази указал на фейк в оправдывающем Макрона сообщении Парижа

В США считают, что заявление Елисейского дворца содержит ложную информацию.

Источник: Аргументы и факты

Американский журналист Томас Фази раскритиковал официальное заявление Елисейского дворца, призванное опровергнуть слухи о кокаиновой зависимости президента Франции Эммануэля Макрона после инцидента в Киеве. По его словам, публикация содержит ложную информацию.

В сообщении Елисейского дворца сказано что предмет, который Макрон попытался скрыть от репортеров, был обычной салфеткой. На одном из фото с подобным поясняющим текстом демонстрировалась эта салфетка крупным планом, а на втором — группа европейских лидеров (Макрон, премьер Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц) с подписью: «Это — европейское единство, призванное достичь мира».

Однако Фази указал, что реальная картина выглядит иначе.

«На первой картинке, возможно, и правда салфетка, но на второй — группа дискредитированных лидеров, которые явно настроены не на мир, а на продолжение войны», — написал журналист в социальной сети X*.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла оправдания Парижа из-за видео со свертком Макрона.

* Социальная сеть заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.