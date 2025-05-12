Лавров и Фидан обсудили предложение Путина по переговорам в Стамбуле

Напомним, Владимир Путин выступил с предложением к украинской стороне встретиться в Стамбуле 15 мая и провести переговоры без предварительных условий для поиска решений для достижения устойчивого мира. Глава киевского режима Владимир Зеленский отреагировал на эту инициативу требованием прекратить огонь. Однако после того, как американский президент США Дональд Трамп призвал его немедленно согласиться ;на предложение Москвы, Зеленский написал, что будет ждать российского президента в Турции.