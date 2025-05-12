Лавров и Фидан обсудили предложение Путина по переговорам в Стамбуле

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров и его турецкий коллега Хакан Фидан в телефонном разговоре обсудили предложение российского лидера Владимира Путина провести прямые переговоры с Киевом по урегулированию конфликта.
«Главы внешнеполитических ведомств обсудили вопросы, связанные с инициативой президента Российской Федерации Владимира Путина о начале прямых переговоров по украинскому урегулированию 15 мая в Стамбуле», — говорится в сообщении в Telegram-канале российского министерства.
Отмечается, что телефонный разговор Лаврова и Фидана состоялся 12 мая.
Напомним, Владимир Путин выступил с предложением к украинской стороне встретиться в Стамбуле 15 мая и провести переговоры без предварительных условий для поиска решений для достижения устойчивого мира. Глава киевского режима Владимир Зеленский отреагировал на эту инициативу требованием прекратить огонь. Однако после того, как американский президент США Дональд Трамп призвал его немедленно согласиться ;на предложение Москвы, Зеленский написал, что будет ждать российского президента в Турции.