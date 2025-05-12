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Лавров и Фидан обсудили по телефону усилия по установлению мира на Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его турецкий коллега Хакан Фидан обсудили по телефону усилия по установлению мира на Украине. Об этом в понедельник, 12 мая, сообщил ТАСС источник в турецком МИД.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его турецкий коллега Хакан Фидан обсудили по телефону усилия по установлению мира на Украине. Об этом в понедельник, 12 мая, сообщил ТАСС источник в турецком МИД.

— В ходе разговора обсуждались вопросы, касающиеся усилий по установлению мира между Россией и Украиной, — цитирует источник агентство.

Также уточняется, что Лавров и Фидан обсудили инициативу президента России Владимира Путина о начале прямых переговоров по Украине 15 мая в Стамбуле.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в свою очередь призвал того не упускать возникшую возможность для проведения прямых переговоров с Россией.

В этот же день Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к прямым переговорам с Владимиром Путиным. По его словам, все европейские страны работают над установлением прочного мира на Украине. Ранее Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры в Стамбуле. Он уточнил, что 11 мая переговорит с Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудит поиск пути к миру с Киевом.