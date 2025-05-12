Лавров и Фидан обсудили по телефону усилия по установлению мира на Украине

В этот же день Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к прямым переговорам с Владимиром Путиным. По его словам, все европейские страны работают над установлением прочного мира на Украине. Ранее Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры в Стамбуле. Он уточнил, что 11 мая переговорит с Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудит поиск пути к миру с Киевом.