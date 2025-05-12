Захарова заявила, что РФ ответит на закрытие генконсульства в Кракове

В связи с закрытием российского консульства в Кракове, Москва примет меры, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
«Адекватный ответ на это будет дан. Когда? Когда будут проведены соответствующие межведомственные процедуры, которые обычно проходят, но, естественно, польская сторона будет уведомлена», — заявила дипломат.
12 мая глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил о решении польского внешнеполитического ведомства закрыть российское консульство в Кракове, мотивируя это подозрениями польских властей о якобы причастности российских спецслужб к пожару в торговом центре Варшавы.