Нидерланды заявили, что совет ИКАО счел Россию виновной в крушении MH17

Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) встал на сторону Австралии и Нидерландов в разбирательстве о причастности России к крушению малайзийского Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году, сообщает нидерландское правительство.
Канберра и Амстердам весной 2022 года подали иск с намерением добиться обвинения Москвы в нарушении Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагской конвенции), которая «требует от государств воздерживаться от применения оружия против гражданских самолетов в полете». Нидерланды и Австралия также требовали, чтобы Россия возместила «ущерб, причиненный нарушением правил».
В связи с этим Канберра и Амстердам просят Совет ИКАО обязать Москву вступить с ними в переговоры и содействовать в этом процессе. «Последнее важно для обеспечения того, чтобы переговоры велись добросовестно и в соответствии с конкретными сроками и чтобы они принесли реальные результаты», — отмечается в публикации.
Российский МИД прошлым летом объявил, что Россия выходит из инициированного Австралией и Нидерландами спора в Совете ИКАО, поскольку ей «не было представлено возможности полноценно участвовать в техническом расследовании СБН, а его окончательные выводы содержат значительное число неточностей и нестыковок».
Кроме того, подчеркнули в ведомстве, Россию не допустили к участию в Совместной следственной группе (ССГ), а в нее вошли государства, «не только прямо заинтересованные в результате расследования ввиду своей вовлеченности в инцидент, но и политически ангажированные против России». В состав ССГ вошли Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина.
Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донбассе 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, большинство — подданные Нидерландов. Все они погибли. Расследование катастрофы продолжалось несколько лет, в ноябре 2022-го суд в Гааге вынес приговор по делу. Он пришел к выводу, что самолет был сбит из ЗРК «Бук» с поля под поселком Первомайский.
Суд в Гааге признал виновными двоих россиян — бывшего главу минобороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина; сейчас отбывает наказание в России за призывы к экстремизму) и экс-главу разведки республики Сергея Дубинского, а также гражданина Украины, ополченца Леонида Харченко. Россиянина, бывшего заместителя командира военной разведки ДНР Олега Пулатова оправдали.
Россия сожалеет, что ее не допустили к следствию по делу о крушении Boeing в Донбассе в июле 2014 года, заявил тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на приговор.
«Очень важный посыл, основной — то, что мы по-прежнему сожалеем, что Россия не была допущена к тому следствию, которое проводилось. Мы убеждены, что отстранение от этого процесса российской стороны по меньшей мере не способствовало объективности расследования. Что касается самого судебного решения, то сначала необходим глубокий анализ», — говорил Песков.
В МИД России сочли решение суда политическим заказом. Там утверждали, что «для анализа выбирались лишь те материалы, которые были призваны подтвердить навязываемую Гаагой версию», а аргументы российской стороны во внимание не принимались. «Кроме того, не был учтен довод стороны защиты об отсутствии убедительных доказательств, что рейс МН17 был сбит ЗРК “Бук” российского происхождения», — говорили в ведомстве.