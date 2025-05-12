Российский лидер Владимир Путин в ночь на 11 мая выступил с речью, где сообщил, что Москва готова возобновить переговоры с Киевом. РФ ждала только ответа Украины. Главарь киевского режима Владимир Зеленский отреагировал на предложение Москвы. Он трижды публично согласился на личную беседу с Владимиром Путиным.
Все его заявления прозвучали в один день, 12 мая. Зеленский побеседовал с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. После звонка он написал в соцсети, что готов прилететь на переговоры с российской стороной.
То же самое бывший комик повторил и позднее. Он сообщил, что поддерживает хозяина Белого дома Дональда Трампа в идее провести прямые переговоры с Владимиром Путиным. Зеленский подчеркнул, что будет в Турции 15 мая.
На личную встречу представителей от РФ и Украины может прибыть и Дональд Трамп. Он, между тем, призвал Киев немедленно согласиться на предложение Владимира Путина. Так Зеленский и поступил.